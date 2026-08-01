-
京大 吉田寮現棟建替方針を説明 建替と敷地転用の妥当性を強調
2026.08.01
7月29日、京大は4月に発表した吉田寮現棟の建替方針について記者説明会を実施した。説明会で國府寛司・学生担当理…
-
【検証】総長選考2026 プロセスを問う 意向調査3位を選出 学内への説明は
2026.07.01
-
京大 卓越大正式認定へ 今年度は200億円の助成 博士支援「同規模で継続」
2026.07.01
-
研究の現在地VOL.18 なぜ合理的な人たちが危機をつくるのか 法学研究科附属 法政策共同研究センター 淺井顕太郎教授
2026.07.16
-
戦時下新聞通して現代見直す 『京都戦時新聞』出版シンポ
2026.07.01
ニュース
-
京大生協 ミールの新プラン発表 土曜や春休みに利用可能
2026.07.16
-
京大職組 総長選考を問う集会 過程・結果の説明を求める
2026.07.16
-
11月祭 部分禁酒を継続方針 酒類提供の条件 強化
2026.07.16
-
ネアンデルタール人めぐり新発見 現生人類と価値観共有か
2026.07.16
文化
-
〈展示評〉「私」を描く、その先へ エッセイマンガの可能性
2026.07.16
-
吉田寮 京大のあり方考える学習会開催 現棟補修や総長選考が論点
2026.07.16
-
元寮生の会 吉田寮の意義訴える学習会 建築的意義を強調
2026.07.16
-
〈展示評〉社会不安の中での革新的な創作 「テート美術館 ― YBA & BEYOND 世界を変えた90s英国アート」
2026.07.16
企画
-
教習所体験記2026
2026.06.16
-
ドライブ紀行2026 初夏の若狭路 ～朽木・三方五湖・敦賀～
2026.06.01
-
複合原子力科学研究所を訪ねて 研究用原子炉KUR「最後の1週間」
2026.05.01
-
二〇〇年続く祈りのかたち 南タイ・プーケットの九皇齋節調査記
2026.04.16
インタビュー
-
猫好きが国境を越えて集う場所 保護猫カフェギャラリー Cat’s EYE 永岡和子さん
2026.06.16
-
守り重視で百戦錬磨の強豪目指す 創部百年！ 京大フィールドホッケー部
2026.06.01
-
古代インドの知に挑む 文学部・インド古典学専修インタビュー
2026.04.01
-
吉田寮現棟 寮生に訊く吉田寮の現在地 一時退去目前、寮生の心境と課題は
2026.04.01
複眼時評
-
田口かおり 人間・環境学研究科准教授「記憶、謎かけ、保存修復」
2026.05.16
-
小山哲 京都大学名誉教授「空とぶ大学の教え」
2026.04.01
-
小関隆 人文科学研究所教授「にわか勉強」
2026.03.16
-
川島隆 文学研究科教授「ホロコーストとガザを見る視点」
2026.01.16