吉田南図書館 地形図コーナー設置 新旧地図を自由に閲覧可能

12月1日、吉田南総合図書館は2階の地形図コーナーの供用を開始した。吉田南図書館と人間・環境学研究科が所蔵する2万5千分の1地形図を集約し、大正期から平成期に作成された地形図を自由に閲覧できるようにする。



吉田南図書館では従来、地形図が1階の開架コーナーと2階の地図室に分けて配置されており、今回2階奥の地図室前のスペースに集約した。人間・環境学研究科の山村亜希教授（歴史地理学）の協力を得て、8月から整理作業を進めてきたという。従来の地図室は受付での利用申し込みが必要だったが、地形図コーナーは予約なしで利用できる。



吉田南図書館は本紙の取材に対し「新旧地形図の自由な閲覧は歴史の古い京大ならではの試みで、他の大学図書館にもあまり例がない」と述べ、学生の積極的な利用に期待を寄せた。今後、他縮尺の地形図の整理も検討を進めると共に、地理学を専門とする院生などによる学習相談イベントも実施予定だという。