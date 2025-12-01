京大 独自の授業料免除 新入生対象外へ
2025.12.01
京大は11月、2026年度以降に入学する学部生について、京大独自の入学料・授業料免除の対象外にするとホームページで公表した。今年度から国の制度において、扶養する子供が3人以上いる多子世帯に対する入学料・授業料を無償とするなど「支援が拡充されている状況」を受けたものとしている。現在の学部生については変更はない。昨年度は、京大独自の授業料免除に約1100人の学部生が出願して、約900人が許可された。
20年度より、国による高等教育の修学支援新制度（新制度）が開始された。それまで、国公立大学では新制度の基準より高い年収の世帯も免除の対象としていた。新制度開始後も、京大は独自制度を設けて、補填を行い、従来通りの支援を続けてきた。独自制度では、新制度の申請資格を満たさない学生や、新制度において、3分の1免除、3分の2免除となった学生に対して、半額免除・全額免除となるよう差額を補填していた。
20年度より、国による高等教育の修学支援新制度（新制度）が開始された。それまで、国公立大学では新制度の基準より高い年収の世帯も免除の対象としていた。新制度開始後も、京大は独自制度を設けて、補填を行い、従来通りの支援を続けてきた。独自制度では、新制度の申請資格を満たさない学生や、新制度において、3分の1免除、3分の2免除となった学生に対して、半額免除・全額免除となるよう差額を補填していた。