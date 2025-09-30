京都府警 熊野寮に家宅捜索 寮自治会 被疑内容明かさず

9月9日、京都府警は熊野寮を家宅捜索した。熊野寮自治会によると、捜査員8名が寮内を捜索し、目立った混乱はなかった。3日には、昨年12月13日に京大で行われた集会に参加した京大生1名が、大学職員に暴行を加えたとして逮捕されていた。本紙の取材に対し、京大、寮自治会ともに、家宅捜索の被疑者や被疑内容を回答していない。



京大は9日午前11時半頃、警察から連絡を受け、家宅捜索が実施される旨を熊野寮に通達した。捜索に際して大学職員2名が寮を訪れ、続いて学生寮を担当する委員会の教員3名も立ち会った。寮自治会によると、出動した機動隊員は約30名、捜査員は約20名で、8名の捜査員が寮に立ち入った。捜索は12時頃に開始し、3時間ほどで終了した。



寮自治会によると、今回の家宅捜索による寮関係者のけがや物損の発生は確認していないという。また寮自治会は、今回は寮を訪れた警察官が少なく、実際に捜索した捜査員全員が警察手帳を呈示したことから、捜索の様子に変化がみられたとしている。これまでは、警察手帳の呈示に応じない警察官と寮生がもみ合ってけが人が発生し、24年6月には救急搬送者が出ていた。



なお、昨年12月13日に京大で行われた全学連主催の集会で、制止しようとした職員に暴行を加えたとして、9月3日、傷害と公務執行妨害の疑いで京大生1名が逮捕された。京大は本紙の取材に対し、京大生が逮捕されたことを認め、「職員がけがを負わされたことは誠に遺憾」としている。また寮自治会は、この逮捕者と熊野寮または今回の捜索との関連について「特に回答できることはない」とした。



