「中学生でも解ける」京大過去問!? NHK「ニュー試」公開収録

11月4日、京大の理学研究科1号館で、NHK・Eテレの教育番組「ニュー試」の公開収録が行われた。収録には、司会の古舘伊知郎さんや、理学研究科の橋本幸士教授、54名の京大生らが参加し、「中学生レベルの数学でも解ける」という京大の過去問に挑戦した。収録内容は12月13日の22時から放送予定。



「ニュー試」は、世界が注目する大学の入試問題をクイズ形式で紹介する番組。2023年度以降、不定期に放送されている。今回のテーマはノーベル賞。京大や、アメリカのマサチューセッツ工科大学、カナダのトロント大学を取り上げ、ノーベル賞受賞に至るような「世界的な研究」を育む鍵に迫る。



収録には、タレントの松丸亮吾さん、芸人の福田麻貴さん（3時のヒロイン）、サンシャイン池崎さんも解答者として参加した。松丸さんが「自分より美しい」京大生の解き方に感嘆したり、福田さんが橋本教授の厳しめの採点にツッコんだりと、収録は終始和やかな雰囲気で進み、2時間ほどで終了した。



収録後、本紙が古舘さんに京大の印象を尋ねると、「京大のキャンパスは、それ自体がテーマパークのような一つの街になっている。訪れるたびに、自分を包み込むような『京大宇宙』に圧倒されている」と述べた。また、この世の存在は構成要素の緩やかな集合体でしかなく、実体を持たないという仏教の教えである「諸法無我」を引き合いに出し、「京大の存在、更には、自分の存在を疑うことで、より知を磨けるのではないか」と、京大生にメッセージを寄せた。