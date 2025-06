【第4回京都大学新聞文学賞 大賞受賞作】グミガスキー『ケツからジャズ』

京都大学吹奏楽団

第40回サマーコンサート

日時:6月22日(日)17時開場、18時開演【入場無料・全席自由(整理券不要)】

場所:八幡市文化センター大ホール

アクセス:京阪電車「石清水八幡宮」下車徒歩20分

京阪バス「八幡市役所前」「八幡小学校前」下車すぐ

構成:

第一部 白鯨と旅路をともに / ロッサーノ・ガランテ

With Heart and Voice / デイヴィッド・ギリングハム

交響詩「鯨と海」 / 阿部勇一

第二部 企画ステージ「KUSB Diary」

We Are Confidence Man / 宮川成治

オーメンズ・オブ・ラブ / 真島俊夫 ほか

第三部 企画ステージ「光と音の世界」

Stayin’ Alive / 岩井直溥

星屑パレット / 芳賀傑

E-mail:contact_8bit@kusb.jp

HP:https://www.kusb.jp/