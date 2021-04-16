部局長の選出進む（2021.04.16）

京大では、２０２１年４月１日から部局長に就任する教授の選出が相次いだ。部局長は、学部・研究科長、附属研究所長、附属図書館長、教育研究施設長、教育院長、高等研究院長から構成されている。部局長の選出は各部局に委ねられている。今年度の部局長は以下の通り。なお、一部の部局長の任期は９月３０日まで。



▽宇佐美文理（文学研究科・文学部）▽楠見孝（教育学研究科・教育学部）▽塩見淳（法学研究科・法学部）▽依田高典（経済学研究科・経済学部）▽國府寛司（理学研究科・理学部）▽岩井一宏（医学研究科・医学部）▽宮本享（医学部附属病院）▽加藤博章（薬学研究科・薬学部）▽椹木哲夫（工学研究科・工学部）▽澤山茂樹（農学研究科・農学部）▽小島泰雄（人間・環境学研究科、総合人間学部）▽平藤哲司（エネルギー科学研究科）▽重田眞義（アジア・アフリカ地域研究研究科・学際融合教育研究推進センター）▽河原達也（情報学研究科）▽福澤秀哉（生命科学研究科）▽積山薫（総合生存学館）▽勝見武（地球環境学堂・地球環境学舎）▽建林正彦（公共政策連携研究部・公共政策教育部）▽戸田圭一（経営管理研究部・経営管理教育部）▽辻井敬亘（化学研究所）▽稲葉穣（人文科学研究所）▽小柳義夫（ウイルス・再生医科学研究所）▽森井孝（エネルギー理工学研究所）▽塩谷雅人（生存圏研究所）▽中北英一（防災研究所）▽青木愼也（基礎物理学研究所）▽西山慶彦（経済研究所）▽熊谷隆（数理解析研究所）▽中島健（複合原子力科学研究所）▽湯本貴和（霊長類研究所）▽速水洋子（東南アジア地域研究研究所）▽山中伸弥（iPS細胞研究所）▽引原隆士（附属図書館・図書館機構）▽岡部寿男（学術情報メディアセンター）▽中野伸一（生態学研究センター）▽村山美穂（野生動物研究センター）▽飯吉透（高等教育研究開発推進センター）▽永益英敏（総合博物館）▽朝倉彰（フィールド科学教育研究センター）▽佐藤啓文（福井謙一記念研究センター）▽河合俊雄（こころの未来研究センター）▽杉原保史（学生総合支援センター）▽伊藤孝夫（大学文書館）▽高橋基樹（アフリカ地域研究資料センター）▽赤松明彦（白眉センター）▽有賀哲也（高大接続・入試センター）▽杉野目道紀（大学院横断教育プログラム推進センター）▽渡邊隆司（研究連携基盤）▽宮川恒（国際高等教育院）▽吉﨑武尚（環境安全保健機構）▽喜多一（情報環境機構）▽室田浩司（産官学連携本部）▽河野泰之（国際戦略本部）▽森重文（高等研究院）▽阿曽沼慎司（オープンイノベーション機構）