目次

11月祭事務局

作問サークル

吉田南構内の共西42

口笛サークル sifle

テトリス研究会

今年度の11月祭も、個性豊かな団体が腕によりをかけた展示や発表を行う。この面では選りすぐりの4団体の寄稿を掲載。本紙を片手に、今年の11月祭をめぐってもらえれば幸いだ。（順不同。紹介文および写真はすべて各出展者提供）（編集部）京都大学11月祭事務局は事務局主催企画として、本部企画を開催しています。今年度は本部講演やSpecial Liveなどといった豪華ゲストをお招きした企画、11月祭のラストを飾るFinaleやFIREなどの毎年恒例の企画はもちろん、他大学とのコラボ企画やオンラインでの企画も拡充し、多くの来場者に11月祭に参加いただき、楽しんでいただけるよう準備を進めています。本部講演では元阪神タイガース監督の矢野燿大氏、京都大学高等研究院招聘特別教授の金出武雄先生に講演を行っていただきます。矢野燿大氏による「自分の可能性を信じ、相手の可能性を信じ切る！」は11月20日（金）14時〜15時に、法経済学部本館法経第四教室にて行われます。参加には整理券が必要です。お求めの方は当日9時以降に、待機エリアにお集まりください。なお、待機エリアについては当日9時に11月祭事務局公式SNS／公式Webにて発表いたします。金出武雄先生による「楽しくインパクトのある研究 ― ロボット研究の経験から」は11月22日（日）14時〜16時に法経済学部本館法経第四教室にて行われます。参加には整理券が必要です。お求めの方は当日13時以降に、法経済学部本館法経第五教室前にお集まりください。なお、注意事項等詳細な情報は11月祭公式Webサイトを必ずご参照ください。Finaleとは、11月祭のラストを人気団体のパフォーマンスとNF de BINGO、FIREなどで締めくくる一大イベントです。最高の盛り上がりをぜひご覧ください。4日間続いた11月祭のラストを飾るFIRE企画では、おまつり広場に上がる大きな炎は見る人全てを魅了します。Finaleの開催日時は11月23日（月・休）17時30分からで、おまつり広場にて行います。ぜひお越しください。また、今年度からの新たな取り組みとして、11月祭公式Webサイト上にてオンラインでの本部企画も開催しています。当日11月祭にお越しいただけない方、ご来場前後に雰囲気を感じたいという方、みなさまにどこでも、いつでも楽しんでいただけるコンテンツをご用意しております。今年度は京都大学の最先端の研究を肌で感じていただけるオンライン講演企画、京都大学の普段の様子や11月祭の盛り上がりの様子をご覧いただけるオンラインガイドツアー企画をご用意しています。みなさまの京都大学11月祭へのご来場を心よりお待ちしております。こんにちは、京都大学作問サークルです。京都大学作問サークル（略称：京大作サー）は2018年5月に発足した、日本初の作問サークルです。大学入試レベルの数学・理科の問題や、競技数学の問題の作成を中心に活動しています。またこれらの分野に限らずとも、各団員が自由に問題を作りそれについて他の団員達と一緒に議論しあうのが日々の活動内容となっています。今年のNFではに出展し、次の①～④を企画しています！京大入試の模試を販売します。販売予定の科目は数学（理系）・数学（文系）・物理・化学・生物であり、どれも非常にクオリティの高いものとなっております。なんと過去には本番の問題を的中させたこともあります！ 表紙など、問題以外の箇所も実際の京大入試を忠実に再現してあるので実際にご自身の目でご確認ください！部誌も販売します！ 京大作サーの部誌は団員が作成した問題を集めた問題編と、一部の団員が特定のトピックについて詳説している記事編の2つから構成されています。問題編に掲載されている問題はおよそ100問で、そのほとんどが数学の問題です。団員が自由に作問した問題たちが載せられているので、出題範囲も高校数学から大学数学まで幅広いものになっています。一方で記事編には数学以外の内容も沢山含まれており、読み物として読んでいただけたらなと思っています。団員が執筆した地学本を販売します。高校や大学などで地学を勉強していた方はもちろん、地学を勉強したことがない方、これから勉強したいと思っている方でも読んでいて楽しいような本となっています！マスガチャとは、1回100円で数学の問題が書かれたくじを引くことができる企画です。様々なレアリティの問題があり、レア度に応じて問題の難易度も変わります。くじに書かれた問題に正解すると、模試などを購入する際の割引券として使えます！ 当日はマスガチャの問題をその場で解いてもらえるようなスペースを教室内につくる予定ですので、じっくりお楽しみください！これらの出展内容や作問について興味のある方は是非、NF当日にお越しください！ 団員一同心よりお待ちしております。京大口笛サークルsifle（スィフレ）は、11月20日（金）17：06から、おまつり広場ステージにて口笛のアカペラ演奏を披露します。楽器や音源は一切使いません。今流行りの曲から不朽の名曲まで、すべてを口笛の音だけで表現します。「口笛でこんな音域が出るんだ！」「口笛だけでこれほど美しいハーモニーが生まれるなんて！」と、あなたの口笛に対する常識が覆ること間違いなし。ぜひステージへお越しください！私たちsifleは、2023年に発足したばかりの新しいサークルです。大学口笛サークルは全国に5団体ほどしかなく、sifleはおそらく西日本で唯一の口笛サークルです。普段は空き教室に集まり、口笛の技術練習やハモリの練習等を行なっています。活動の場はNFや紅萠祭といった学内のイベントに留まらず、大阪や東京で開催される口笛コンサートにも参加しています。さらに、2年に1度日本で開催される口笛世界大会にも挑戦しています。多くの口笛奏者が楽器の伴奏や音源を用いる中、私たちはサークル発足以来、音源に頼らないアカペラスタイルを貫いています。今回のNFでも、メロディだけでなく、ハモリや伴奏もすべて口笛だけで表現します。この口笛アンサンブルの最大の魅力は、「気軽に、かつ本格的に音楽を楽しめる」点にあります。メンバーの多くは音楽経験者ではありません。私自身、楽譜は読めないし、楽器も演奏できません。そんな私でも、「耳コピ」で正確な音、タイミングを覚えれば、アンサンブルに参加することができます。とはいえ、音源に頼らず、すべてのパートを口笛だけで表現するためには、3オクターブほどの広い音域やロングトーンを口笛で吹けるようにならなければなりません。また、きれいなハーモニーを奏でるための音感やリズム感も必要です。ときにはアンサンブルのために自分たちで曲を編曲することさえあります。一見単純そうに見える口笛アンサンブルも、実はとても奥が深いのです。はじめて私たちのステージをご覧になる方は、「ただ口笛を吹いている」というシュールな光景に戸惑うかもしれません（笑）。けれども、ひとたび私たちの演奏を耳にすれば、きっとその美しい音色に魅了され、技術に圧倒されるはずです。百聞は一「聴」にしかず。11月20日（金）17：06に、おまつり広場ステージでお待ちしております！京都大学テトリス研究会はテトリス好きの京大生が集まるサークルです。テトリスやパズルゲームを一緒に遊んだり、雑談したりしています。普段はそれぞれのペースでゲームを楽しみながら交流しています。『テトリス』は上から落ちてくる4マスのブロック「テトリミノ」を盤面に積み込み、横一列を綺麗にそろえて消すパズルゲームです。多くの人が一度は見聞きしたことがあるのではないでしょうか。パズルゲームとしての基本デザインはとてもシンプルです。しかし、長い歴史の中で数多くの作品が登場し、その遊び方も大きく広がってきました。華やかなエフェクトや美しい映像を楽しめるもの、友人や家族と対戦して盛り上がれるもの、独自のルールやギミックによっていつものテトリスとはひと味違った考え方が必要になるものなど、一口にテトリスといっても、その魅力は多岐にわたります。さて、京都大学テトリス研究会は今年も11月祭に展示ブースを出展いたします！ 展示ブースでは昔の作品から最近の作品まで、色々な個性を持ったテトリスのゲーム作品を体験プレイすることができます。今までテトリスをプレイしたことのない初心者の方でも楽しめるものから、上級者でも苦戦するような高難易度テトリスまで、様々なテトリスのゲームを遊ぶことができます！ 「テトリスは昔少し遊んだだけ」という方も「自分の腕を試してみたい」という方も大歓迎です。気になる作品があればぜひブースにて実際にプレイしてみてください！ 本展示をきっかけに、テトリスの新たな世界を知っていただければ嬉しいです。また、11月23日の午後には展示ブースにて対戦テトリスのオフライン大会を予定しています。参加者同士が同じ会場に集まり、1vs1の対戦テトリスで腕を競う大会です。大会への参加にはオンラインでの事前登録が必要ですが、観戦だけでも大歓迎です！ ぜひ皆で盛り上がりましょう！日時は11月21日から23日までの3日間で、会場は吉田南の4共33です。皆さんのご来場をお待ちしております！