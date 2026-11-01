大嶋新学生担当理事 学生対応の方針を回答　教育、支援、自治の課題をどう捉えるか

（＊）大嶋氏は24年４月から26年９月まで教育改革戦略本部副本部長を務めた。



（＊）学生生活委員会に置かれる、学生寮に関する事項を担当する小委員会。



大嶋正裕（おおしま・まさひろ）

1958年、石川県生まれ。81年、京大工学部卒業。88年、京都大学工学博士。工学研究科教授を経て、工学研究科長、国際高等教育院長、大学院教育支援機構長を歴任。今年10月に教育、学生、入試担当理事と教育改革戦略本部長に就任。2020年の総長選考では第一次候補者に選出され、意向調査で3位となったが、総長には選出されなかった。



10月、立川新総長就任に伴って大嶋正裕氏が教育、学生、入試担当理事に就任した。大嶋氏は、教育における課題、学生自治、学生寮、学生支援をめぐる課題について、どのように認識し、今後どのように取り組むのか。メール取材で得た大嶋氏の回答（10月20日付）を全文掲載する。国際卓越研究大学としての本学の取り組みは、研究力を一層高めることを大きな柱としています。一方で、大学にとって研究と教育はともに重要な使命であり、研究環境の変化と歩調を合わせて、学部・大学院教育についても将来を見据えた改革を進める必要があると考えています。私は、今回の国際卓越研究大学としての取り組みを、京大の教育のあり方を改めて考え、進化させていく大きな機会でもあると捉えています。この2年半ほど、教育改革戦略本部を中心として（＊）、「京大としてどのような学生を育てたいのか」という理念から議論を始め、少子化やAIの急速な進展が教育に与える影響、教養・全学共通教育の位置づけ、語学教育、国際共修、さらには大学院教育や博士人材育成など、現在だけでなく将来を見据えたさまざまな課題について検討を重ねてきました。今後は、これまで検討してきた理念や方向性を、具体的な制度や教育の改善へとつなげていく段階に入ります。多様な意見にも耳を傾けつつ、丁寧に議論を重ねながら、一歩ずつ着実に取り組んでいきたいと考えています。京大において、学生が自主的・主体的に多様な活動に取り組んできたこと自体は、本学の自由の学風を象徴する一面であると認識しています。一方で、「学生自治」という言葉が具体的にどの範囲の活動や事項を指すのかについては、大学側と学生側とで必ずしも認識が一致しているとは限りません。また、学生の自主性を尊重すべき領域がある一方で、大学には、学生の安全の確保、教育研究環境や施設の適切な管理、法令や社会規範に基づく対応や運営など、大学として決して譲ることのできない運営上の責任があります。したがって、学生の自主性と大学が負うべき責任との関係を、単純にどちらか一方だけを優先する問題として捉えるのではなく、大学としての責任を果たしつつ学生の自主的な活動を尊重・支援できるあり方について、相互理解を深めていくことが重要だと考えています。私自身も、これまでの経緯を十分に学んだ上で、今後の学生との関係のあり方を考えていきたいと思います。吉田寮については、これまでの裁判の経緯やその結果を踏まえ、大学として現棟の今後のあり方について検討が進められていると承知しています。私は10月から学生担当理事を務めることになりました。10年前に第三小委員会（＊）の委員の経験はありますが、それから状況は大きく変わっていると思います。まずは、これまでの経緯、大学としての方針、現在進められている検討や手続きについて、正確に把握することが必要だと考えています。これまで国際高等教育院長として吉田南構内の教育環境に関わってきた経験から、吉田南構内全体について、教育・研究環境、学生生活の環境、安全性、限られたスペースの有効利用など、多面的な観点から将来像を考える必要があると感じています。吉田寮についても、学生の生活環境と安全性を確保することを重要な前提としながら、大学全体として定められた方針や手続きに基づいて対応していくべきものと考えています。吉田寮との関係については、現状の把握に努めています。なお、2018年1月以降吉田寮への新規入寮は認めておらず、吉田寮を不法に占拠する者達が自称する「吉田寮自治会」という団体を正式な自治組織としては認めていないと把握しています。吉田寮に関する対応については、今後検討していきます。学生への経済的支援は、学生が経済的事情によって学修や研究の機会を失うことのないようにするという意味で、大学にとって極めて重要な課題だと考えています。学部生に対する授業料免除については、国による多子世帯への支援制度の拡充など、近年、国の制度も大きく変化しています。一方で、学生の置かれている経済状況はさまざまであり、既存の制度ですべての学生を十分に支援できているかについては、今後も不断に検証していく必要があります。また、大学院生、特に博士後期課程の学生については、安心して研究に専念できる環境を整備することが、京大の研究力を将来にわたって維持・向上させる上でも重要です。本学では、博士後期課程学生への経済支援について、新たな制度の整備を進めています。公的な支援制度だけでなく、大学独自の基金や企業・篤志家からの寄附なども活用しながら、学部生・大学院生双方について、経済的理由によって学びを断念することのないよう、学生支援をさらに充実させていくことが必要だと考えています。教育・学生担当理事としては、さまざまな課題について、全学一体となって学生や部局の教職員の意見を聞きながら、その解決に向けた検討を進めたいと考えています。主な課題としては、例えば次のようなものがあります。▼多様な学びを可能とする自由度の高い教育制度の導入▼学生相談室をはじめとする学生総合支援体制の整備と充実▼日本人学生と留学生がともに学ぶ国際共修環境の充実▼学部・大学院におけるアントレプレナーシップ教育の充実▼大学院教育におけるトランスファラブルスキル教育など、専門分野を越えて活用できる能力を育成する教育の充実▼博士後期課程学生への経済支援および海外で学ぶ機会の充実▼社会人を対象とするリカレント教育・リスキリング教育の充実。加えて、国際高等教育院長として取り組んできた事項の中では、▼統合型複合科目やILASセミナーなど、少人数で分野を越えて学ぶ教育の充実▼IELTS等の受験機会の支援を含めた、学生の自主的な英語学習を促す仕組みの充実▼京大の教員の学生時代や研究への思いを学生が直接聞くことのできる「スターナイト講義」のような企画の充実▼教育に熱心に取り組む教員を評価・顕彰する仕組みの検討、などを進めたいと考えています。