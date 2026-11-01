文学部東館 27年から耐震工事へ　文学部 意匠維持のため基金設置

文学部 基金設置

学友会「今後を注視」

文学部は10月28日、京大本部が2027年から文学部東館の耐震工事を実施することを明らかにした。加えて文学部は東館の保存・再生に向けた基金の設置を発表した。東館には「学生自治空間」が存在するが、巨大地震による倒壊のリスクが指摘され、京大より移転が要求されていた。文学部自治会（学友会）は東館の保存を求める方針に前向きな意向を示しつつも、本部の動向について「緊張感を持って対応に当たりたい」と述べた。文学部東館では、学友会をはじめ複数の団体が文学部学生控室（ブンピカ）と地下のボックス群を利用している。25年7月に京大は地震による倒壊リスクの高まりを理由に、学友会に対し東館からの退去を要求していた。文学部は移転先として総合研究2号館地下の第12演習室と文系学部校舎地下にあるサンクンガーデン階段下の倉庫を提案した。今年3月に結ばれた文学部と学友会の合意によって2施設の供用は決定したものの、東館の自治空間の継続利用については協議が続いていた。今回の耐震工事実施について、京大は本紙の取材に対し、耐震工事の目的を「東館を安全に活動できる教育研究空間として再生すること」と述べた。過去には取り壊しの案も上がったものの耐震工事を実施するに至った理由については、「国際卓越研究大学の認定に伴う将来的な組織展開を見据えている」とした上で、「逼迫する全学的なスペース需要に柔軟に対応すべく、既存資産である旧文学部東館を有効活用する」と述べた。工期は来年夏から1年間を予定しているという。改修後は「全学共通の研究スペースをはじめとする多様な用途での運用を予定している」と答えた。文学部の設置する基金について、 寄付金は耐震工事そのものではなく、特徴的な意匠の保存や学生の活動場所の整備に活用するとしている。暫定的な目標金額は2千万円で、費用の見積もりを経てから本決定するという。文学部は東館を「学生たちの記憶や物語を育んできた場所」とし、東館を保存する意義を「積み重ねられてきた学生文化や、その文化から生まれる新たな表現を受け継ぐこと」と説明した。学友会によると、文学部の狙いは基金の設置を通じて意匠などを保存しつつ耐震工事を行う「温存リノベ」を本部に要求することだという。26日には文学部が学生立会いのもと東館の下見を行った。学友会によると、下見では温存リノベの見通しに関する意見が交わされ、壁面などの文化的価値や電気・ガス・水道の必要性を本部に訴える方針を定めたという。一方、夜間利用や施錠方式など東館の管理に関わる部分については文学部で要求を行うのは難しく、最終的には本部の判断に委ねられるという。京大は本紙の取材に対し、「既存の外観は可能な限り保存する」とした上で、内装の保存に関しては「文学研究科からの要望を踏まえ、安全基準や改修設計との整合性を確認・精査した上で、適切に対応を検討する」と述べた。セキュリティ方針等の具体的な運用詳細については「今後の設計段階で利用用途等を踏まえ検討する」という。また、改修後のブンピカおよび地階諸室については「文学部の責任において適切に管理・運用される」と答えた。東館を拠点に活動する団体は、耐震工事に伴い活動場所を移転する。代替場所の利用は4月から開始されているものの、学友会は「大きさの面でブンピカに大きく見劣りする上、研究室が隣接しているため東館で行われているような大音量を伴う活動が難しく、完全に機能を代替しているとは言い難い」と指摘した。また、基金の設置を通して本部に温存リノベを要求することに対して「ある種『見返り』を示さなければならないという状況に問題を感じてはいる」と述べた上で、「温存リノベという形で学生文化が残される目途がついたことは喜ばしい」と前向きな意向を示した。吉田寮現棟やタテカンへの対応を挙げて「現在の大学本部を信用することは非常に難しい」とし、「今後の動きも注視しつつ、緊張感を持って対応に当たりたい」と述べた。