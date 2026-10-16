立川康人総長 就任インタビュー　卓越大計画「合意得て進めたい」

立川康人（たちかわ・やすと）

1963年、岐阜県生まれ。96年、京都大学博士（工学）。専門は水文学・水資源工学。京都大学防災研究所助教授や京都大学大学院工学研究科教授を経て、2014年から国際担当理事補を務めた。23年に工学研究科長となり、26年からは京大将来ビジョン担当副学長に就任。今年10月1日に第28代総長に就任した。



目次

総長選考のあり方 「総長として関与しない」

デパートメント制移行 議論から実践へ

（＊）国際卓越研究大学（卓越大）

国際的に卓越した研究を行い、社会に変化をもたらす研究成果が期待される大学を国が「国際卓越研究大学」に認定し、10兆円を運用する「大学ファンド」から1年あたり最大で数百億円を拠出する。



（＊）デパートメント制

京大の体制強化計画によると、京大は教授をトップとする「部局・小講座」から部局の壁を越えた学術分野ごとの「デパートメント」に移行する。7月に公表した計画案で、29年4月までに約1千の小講座を約20のデパートメントに再編することを掲げた。デパートメントごとに「戦略的」な予算配分をする方針も明かしている。



継続的支援で多様性確保

吉田寮・遺骨 湊路線を維持

学ぶ意欲に応えるカリキュラムを

自由と自治 責任伴う

10月1日、立川康人氏が総長に就任した。京大は7月に国際卓越研究大学（卓越大）に認定され、新総長は25年規模で作成された「体制強化計画」を実行する。立川氏は、総長決定の際の記者会見で湊長博・前総長を高く評価したが、自身の任期では何を重視し、どのように舵をとるのか。新たな船出を前に、その船路を訊くべく独占インタビューを行った。（悠）選考自体に総長が関与することはありえないので、選考に責任をもつ「総長選考・監察会議」がどう考えるかだと思う。選考のあり方は個人が独断で決定・変更できるようなものではないので、選考会議などの適切な決定機関で審議・決定されるべきだと思う。私自身が主体性をもって何かすることはない。工学研究科長としては、卓越大（＊）構想を工学研究科でうまく定着させるための議論を長らく行っていた。今年に入って、デパートメント制（＊）への移行を進めるためのワーキンググループの座長を任された後、4月からは副学長としてデパートメント制をどのように教育・研究の現場に位置づけていくかを議論した。事務の方とも相談しながら、デパートメント制に移行した後、学内の会議体をどうするかなど具体的な運用方法を考えていた。デパートメント制への移行をいかにうまく進めていくかが、卓越大構想のコアとなる点だと思う。デパートメント制の方向性は決まっているにせよ、どのようなものを形成するかは研究教育の現場から上がってくるもの。今は全学の様々な会議体で同時並行的に議論している。対話と情報共有をしながら、合意を得て進めたい。大学は非常にフラットな組織なので、一方的に「こうしてください」と言っても、なかなか動いてもらえるものではない。だからこそ教職員と力を合わせて情報共有をしながら前に進めていけたらと思う。デパートメント制は研究力を高めるための手段であって、目的ではない。現場に適用していく上で乗り越えなければならない問題はたくさん出てくると思うが、その点が非常に大事だと考えている。ワーキンググループの中でボトムアップで議論が進んでいる。まずはデパートメント制を進めていく主体の方々との議論が最初だと思っている。反対する人と直接意見を交換することについては、ここでの回答は控える。部局長会議に学系長も参加してもらい、同時並行的に進んでいるワーキンググループでの議論の状況をより広く共有することを考えている。今後現場に導入していくと、改善点を速やかに共有するための場が必要になる。学生への共有については、まだ十分に煮詰まっていないところだ。結構難しいが大事な点だと思う。どのような方法をとるか、今検討を続けている最中で、まだ決まっていない。会議体の議事録などは、それなりに公開されていると評価している。学生意見箱は有効な一つの方法だと考えているが、引き続き検討していきたい。デパートメント制の導入や若手研究者を増やす施策を重視している。また、これから研究者が増え、新たな研究を展開していく際に現在のスペースでは足りないと考えている。優秀な人材を獲得するためには研究基盤の整備が必要だ。時間がかかると思うが、重要なことだと思う。縮小することはまったく検討していないので、心配はいらない。デパートメント制の導入によって人社系においても分野の特性を踏まえた将来構想や研究強化戦略を立てられるので、研究力が高まると思う。その研究力を背景に、社会課題の解決において指導的な役割を果たす人物を養成して、「人文知」の社会的・国際的な展開を推進したい。まずはこれまでの取り組みについて、どのような効果を生んでいるのか分析することが最優先だと思っている。単に数値を上げれば良いということではない。京大が今後も多様で独創的な研究をする土壌として、やはり多様性は大事。そのために女性比率の向上に向けた取り組みは当面の間継続していくつもりだ。京大で今行っているのは、研究と育児を両立しやすくなる取り組みや、学術を牽引する人材の育成に向けたキャリア形成支援。これからも実効性のある施策を打ち出していきたい。まず一つは、学内の保育施設の拡充。研究支援員が研究と育児の両立をサポートできる体制を組めたら良いと思う。また、例えば出産・育児で研究の現場を離れざるを得なくなった場合に、復帰後に何らかの研究費補助を受けられる仕組みがあれば、有効だと思う。まず入口を整えた上で、入っていただいた方が安心して教育研究に取り組める環境作りが非常に大切だ。住んでいる学生との関係改善については簡単に「こうすればいい」とは言えないので、今の関係性については、軽々しくお答えできない。これまでの様々な経緯があって今に至っている。それを踏まえることが基本になると考えている。湊前総長の方針を継承することを第一に考えたい。10月半ばにアンケートが締め切られる。結果から、学生・教職員の皆さんがどう考えているのかを分析することが第一だと思う。吉田南構内は、約6千人が使っており京大の中でもおそらく一番人口密度の高いキャンパス。そこをどう改善するかは非常に重要な点だが、具体的な構想はアンケートの結果を見ながら検討することになる。タテカンについては色々な考えがあると思う。結果としてタテカンがなくなったことについては適切なところに落ち着いたのではないかと思っている。アイヌの遺骨については、国のガイドラインがある。京大はそれとは別に、「京都大学における人骨資料の返還手続きに関するガイドライン」を設けている。遺骨の問題については様々な観点があり、なかなか難しいところもあるが、この2つのガイドラインに沿って、現在適切に対応していると考えている。今後も基本的には関係部署が現在と同様の対応をとる。謝罪や検証については、明確に私から答えることは差し控えたい。昨年度から政府の新支援制度により、多子世帯に対する所得制限が撤廃され、支援対象となる京大学部生は前年度の3倍になった。以前よりも多くの学生が支援を受けられる状況になっている。今後は、より研究志向をもち、博士後期課程や修士課程への進学を考えている学生への支援を充実させたいと考えている。国立大学の授業料標準額は、物価が上がる中でずっと変わっていない。今後どうなっていくのかわからないが、政府がどう判断するのかだと思う。京大としては、授業料の値上げを検討するのは一番最後の最後になる。今のところ議論には全く上がってきていない。現在は、基本的には1・2回生が一般教養、3・4回生が専門科目を学ぶというように、2年ずつでかなり分かれている。学生には、課題を自分で見つけ、自ら考えて行動できるように育ってほしいので、学生の意欲に応じてより柔軟なカリキュラムを組めると良いと思う。もっと深く、広く知りたいという学生のニーズに対応できる仕組みを考えたい。「楽単主義」で、学びたいけれども選択しないという状況が起きているのは、学ぶ意欲をうまく実現できていないということなので、学ぶ意欲と履修をうまく合致させていくことが大事だ。手軽に情報収集することができるようになり、メリットもある一方、併せてリスクもある。AIで調べた情報が本当に使える情報かどうかを見極めることが大事で、批判的な態度がなければAIに使われてしまう。自分自身で批判的に考える力を身につけるための教育が要請されるようになる。「学生センター」という構想がある。様々な証明書や定期券の発行など、現在はばらばらになされている手続きを1つに集約する仕組みをつくりたい。そこで学生の意見を集めることもできるかもしれない。自立・独立して、独自の研究テーマを自由に設定して進めていくのが自由の学風だと思う。その前提には、京大の教育の基本理念である自学自習がある。自学自習で実力を身に付けることで初めて自由の学風のスタート地点に立てる。自由の学風は言葉として素晴らしいが、自分で発した問いの答えを見出すべく努力を続けなければならないので、大変さが伴う。やることが決まっている方が、ある意味楽なのかもしれないが、自由の学風のもとでは何をやるのも自分次第。それを追い求めるしんどさはあると思う。根本にある、自学自習の教育理念を教職員が意識していることが大事なことだと思う。自らのアイデアに基づいて物事を進め、継続する努力も含めて「自由の学風」だという共通認識が京大の伝統だと思う。卓越大認定により大きな資金が投入される。この資金の運営の仕方は大学が自ら判断していけるので、そういう意味で京大は新たな自治を得られたと思う。国から新たに資金を得ることで、自治が損なわれるという不安の声もあるが、卓越大のプランの中には評価制度が設定されており、京大の様々な価値観を踏まえた評価軸が設定されている。特定の研究分野だけが資金を得やすくなる状況では必ずしもない。評価と配分により、研究力を高めるように様々な施策を推進していくのはむしろ、大学の自治そのものだと思っているので、決して自治が損なわれることにはならないと思う。昔から京大には、学生の責任のもとでの自治があるので、それを尊重する。自治と責任はセットだというのが重要だ。自分の学生時代の自治についてはあまり覚えていないが、現状は、難しい状況になっているところもあると感じる。学生の自治により何かを進める時には大学との信頼関係が成り立つことが重要だと思う。学生へのアンケートは非常に大事だと思う。教員側の非常に重要な情報源であり、学生の声を直接聞くことができる。今も授業アンケートなどが行われており有効に使われていると思う。学生の意見は大学全体を良くする上で大事だ。京大生は皆とてもバイタリティがあり、頑張っている。京大生らしく、自由闊達に毎日の生活を謳歌して、勉強や課外活動など学生生活を大いに楽しんでほしい。