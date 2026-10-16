立川総長 就任会見の一問一答

10月2日、本部棟にて立川康人総長の就任式と記者会見が行われた。記者会見での一問一答を掲載する。（編集部）



教育の質低下「絶対に避ける」

――京大だけでなく、東大でも教員の意向調査で1位ではない候補が総長に選出され、総長選考に関して議論が起こっている。今の選出方式の中で運営を担う難しさは。



研究者はマネジメントを専門としていないのに、大学の運営を担うのは難しいことだと思う。私自身も総長に選出される前は一研究者だった。京大だけでなく多くの大学に当てはまると思うが、大学にはマネジメント人材が育つ環境がない。卓越大認定により大きな資金を政府から支援してもらうが、それを運営していける人材がたくさんいないと、選考することもできない。大学運営を担える人材をどう育て、増やしていくかが課題だと感じる。



――デパートメント制の導入などの改革を進めても、変えてはいけない、譲れない部分は何か。



デパートメント制移行を進めることで教育がおざなりになることは絶対に避けなければならない。すでに多くの教員からも教育に関して心配する声が上がっている。



現在の仕組みでは、教育と研究は組織の中で一つの枠組みになっている。教育の仕組みを変えるのはなかなか難しく、その中にある研究の仕組みを変えるのにも時間がかかる。デパートメント制では、教育と研究を分けて二層構造にしようとしている。世の中の変化に合わせて、研究の仕組みを柔軟に変えるために、研究をグルーピングするというのがデパートメント制のアイデアであり、近接した分野で研究グループを作り、教育をする層と分ける。研究ベースで枠組みを作るが、教育は従来の水準を維持、あるいは向上できる状況を作っていかなければいけない。



――湊長博前総長は任期中にやり残したこととして、人文社会科学分野の発信やAIに関する分野横断型の研究への投資を挙げていた。これらについて立川氏はどのような姿勢で取り組んでいくのか。



新しい研究を生み出すために、デパートメント間で分野を横断できる仕組みを考えている。この仕組みの中で、人社系やAIの研究はまさしく新たな芽が生えていくと期待している。そのための新たな拠点が育つと良いと思う。仕組みについてはこれから具体的に決めなければいけないが、やるということは決めている。できるだけ早くやらねばと思う。



自治体・企業との連携 包括的に

――京大が卓越大になることで、地域の大学へはどのようなインパクトがあるか。



コアファシリティを設置したいと考えている。京大の設備は、京都の研究者や学生、さらには西日本全体に開かれたものであるべきだ。人材雇用やデパートメント制移行が優先だが、実験装置などの研究基盤の設置も必要だと考えている。学内だけでなく、西日本全体の学生、研究者、企業に展開していくことを初めから念頭において設備を考えたい。



――京都府・京都市などの自治体に対して、どのようなことを期待するのか。



府や市とは包括した協力関係ができていると思う。松井市長には、京大で学びたいと海外から来る学生の宿舎に関して協力してもらい、実際に自治体から借りるなど具体的に動いている。議論したいこととしては、京大は土地がなくキャンパスが手狭になっているので、京都の様々な場所に学びの場を設けられないかという点。



――京大は高度人材の輩出組織として期待を背負っている。デパートメント制の導入は企業との連携の継続にプラスに働くのか。



デパートメント制に移行したからといって、企業との関係がなくなることはない。むしろ基礎研究を行う上でもっとうまく連携することが重要だ。京大には単なるアウトプットではなく、アウトカムにつながるような、ベースとなる研究をしたい研究者が多いはず。そこに興味をもってくれる企業も多いと思うので、包括的な連携がもっと多様な形で花開くのではないかと期待している。