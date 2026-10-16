〈映画評〉矛盾と無責任を掘り起こす　『DIGGER ／ディガー』

監督 アレハンドロ・G・イニャリトゥ

配給 東和ピクチャーズ・東宝

公開 2026年10月9日

上映時間 130分



TOHOシネマズ二条のIMAXスクリーンで『DIGGER／ディガー』を鑑賞した時、冒頭からかすかな違和感があった。映像がスクリーンの左右端まで届いておらず、16：9のテレビで4：3時代のテレビ番組を見ているかのようなのだ。この違和感が、本作における特異な構造のフックとなる。本作を論ずるにあたって、まず主演に触れないわけにはいかない。『ミッション：インポッシブル』シリーズ（1996〜）で知られるアクションスター、トム・クルーズが演じるのは、石油王のディガー・ロックウェル。若々しく、精悍なパブリックイメージに中指を突き立てるかのごとく、本作ではポッコリお腹が出た白髪のおっさんの出で立ちだ。しかも、ディガーは欲望にまみれた卑しい人間。グリーンランドで環境を顧みずに石油の採掘を続けた結果、メタン爆発によってとんでもない規模の棚氷が生まれ、巨大津波がヨーロッパを襲う危機を引き起こしてしまう。クルーズがこれまで演じてきた、危機に挑むヒーローとは真逆で、ディガーは危機を引き起こしたことからの責任逃れと自己弁護に全力を注ぐ。彼の露悪的で傍若無人な言い分が炸裂する中盤の長回しシーンは、本作において群を抜いて見応えのあるシーンだ。ディガーを筆頭に、悪ふざけにすら映るほど戯画的なキャラが続々登場する本作。しかし大騒ぎの背後では、地球規模の災害が着々と進んでいく。本作はパニック映画やブラックコメディであると同時に、「環境問題」をメインテーマに据えたシリアスな作品でもある。先述の長回しシーンで、ヨーロッパの人々から責め立てられる中、ディガーはこんな趣旨のセリフを吐く。なぜ石油を掘り続けるのか、それはあなたたちが望んでいるからだ。石油の恩恵に浴しているのに、なぜ企業だけを責め立てるのか、と。評者を含め、現状が続けば破局が訪れるのは認識しているのに、快適な生活を手放すことは躊躇ってしまう。そんな消費者の矛盾を、批判されがちな企業側の視点からあえて描いたのが新鮮で、まことに意地が悪い。もっとも、消費者側の咎によって企業側の責任が減免されるわけでないことは言うまでもないが。観客を揺さぶってくるのは、ディガーのセリフだけでない。冒頭で述べた不自然なスクリーン比と、戯画的な人物造形は、実は周到に仕組まれた「舞台装置」であることが、後に明らかになってくる。現実と物語の境目は次第にあいまいになり、観客は自己の矛盾に一層直面せざるを得なくなる。ぜひスクリーンで衝撃を味わってほしいため、説明はこの程度にとどめておくが、アカデミー監督賞に2度輝いたイニャリトゥ監督の手腕は鮮やかとしか言いようがない。ディガーと人々は両者とも互いを悪として見なすが、自らの責任は棚上げしたままだ。私たち観客もまた、ディガーのような企業側の責任を追及し、断罪することは容易い。だが、それと同じだけの責任追及の眼を自らにも向けられるだろうか。評者も環境保護を願っているが、やはり自らの身を切ることには一抹の抵抗感を拭えない。そういう自らの無責任さや情けなさを突きつけられる意味で、ここまで重たい気持ちになった映画は久しぶりだった。（晴）