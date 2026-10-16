法学部 国際教育プログラムを新設 留学の渡航費支援も

京大法学部は、来年度より法学部生を対象とした「法学部国際教育プログラム」を新設し、長期・短期留学の渡航費を支援すると発表した。法学・政治学について国際的な視点から分析する能力の養成を目指す。プログラムの修了には、所定の科目の履修や外国大学等への留学のほか、語学試験で一定以上のスコアを満たすことが必要となる。



プログラムの修了には、英語の全学共通科目（E2またはE3）や国際・外国法、国際政治に関する法学部専門科目のほか、英語で行われる専門科目の履修がまず必要になる。なお、英語で行われる専門科目は留学先の取得単位で代替可能だという。



留学の要件には、長期留学だけでなく、サマースクールなど短期留学も含まれる。法学部は本紙の取材に対し「短期間でも海外の大学等で諸外国からの学生らとともに学ぶことは、関心を広げる貴重な機会になる」ためだと述べた。ただ、短期留学は法学・政治学に関連する必要があるとしている。



留学の際には、渡航のための支援金が支給される。支給は1回のみで、金額は調整中だという。また、法学部は「学内外の奨学金・支援金との併給を妨げるものではない」としつつも、併給の場合は支援金の額に影響が生じる可能性があると回答した。



さらに、修了には英語の場合TOEFL iBTのスコア4・5以上またはIELTSのスコア6・0以上、英語以外であればCEFR B2レベル以上の語学試験成績を在学中に満たさなければならない。



法学部は数年前からプログラム新設に向けて議論を続けてきた。プログラムの認定を希望する場合は、1回生または2回生の前期に登録する。登録の際には、語学要件は設けられていない。これに関して法学部は、「特に1回生は、皆が民間の語学試験を受験しスコアを提出できるとは限らない」ためだと本紙に回答した。なお、今後の説明会や広報活動の実施は現在のところ未定だという。