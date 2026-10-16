立川新体制 理事など新執行部決まる 学生担当に大嶋正裕氏

10月1日、立川康人新総長就任に伴い8名の理事が就任した。新任は浅山理恵氏、大嶋正裕氏、北川宏氏、北島薫氏の4名。再任は稲垣恭子氏、江上雅彦氏、椹木哲夫氏、吉田光成氏の4名。学外出身の浅山、吉田両氏以外の6名は副学長も兼任する。8名のうち女性は浅山氏、稲垣氏、北島氏の3名と横ばいだが、理事が2名減員されたことで女性比率は7・5ポイント上昇した。任期は2年（再任可）。



課外活動や学生寮をめぐる業務や学生の厚生補導などを職掌とする教育、学生、入試担当理事は、國府寛司氏から大嶋正裕・前国際高等教育院長（大学院教育支援機構長兼任）に交代した。大嶋氏は10月から、理事・副学長に加えて教育改革戦略本部長も務める。大嶋氏は昨年5月から、国際高等教育院長として学部・教養教育について学生から意見を募るポスターを複数回掲示した。調査を踏まえた本紙の取材に対し大嶋氏は、GPA制度やCAP制、「楽単主義」について「教員側の意図と学生の受け止め方との間に乖離がある」と述べた。前任の國府氏は10月から、大嶋氏が務めた大学院教育支援機構長を務める。



研究力強化と教育改革を担うプロボストは岩井一宏氏から北川宏氏に交代した。北川氏は2022年から26年9月まで副プロボストとして理事補を務めた。事業・財務戦略を担うCFOは江上雅彦氏が再任した。



6月に実施された総長選考の第一次候補者からは江上、椹木両氏が理事・副学長に、田尾龍太郎氏は理事でない副学長に就任した。学内意向調査で1位になった椹木氏は総長代理、総長代行を務める。



今年4月に新設され立川氏が務めてきた京大将来ビジョン担当副学長は廃止された。職掌だった「デパートメント制への移行を含めた京大の将来計画の議論」について京大は、「執行部全体で、多様な構成員と丁寧に対話をしながら各種計画を進める」という。



10月1日には、運営方針委員に椹木氏、北川宏氏が就任した。任期は26年末まで。25年1月から委員を務めた岩井一宏氏と、26年4月から委員を務めた北川進氏が退任した。新委員は、総長選考・監察会議の議を経て、文部科学大臣の承認を得て立川氏が任命したという。



◆新任理事

▼浅山理恵（産官学連携）（経済学部卒、SMBCオペレーションサービス株式会社取締役副社長）▼大嶋正裕（教育、学生、入試）（工学部卒、前国際高等教育院長）▼北川宏（プロボスト／企画・調整、研究推進、情報）（理学部卒、理学研究科教授）▼北島薫（教育国際化推進）（東大理学部卒、農学研究科教授）



◆再任理事

▼稲垣恭子（DEIB推進、渉外）▼江上雅彦（CFO／財務、人事戦略、施設、環境）▼椹木哲夫（リスク・コンプライアンス、グローバル・エンゲージメント）▼吉田光成（総務、労務、IR、危機管理、大学評価）



◆退任理事

▼岩井一宏（プロボスト／企画・調整、附属病院）▼北川進（研究推進）▼國府寛司（教育、学生、入試）▼澤田拓子（産官学連携）▼野崎治子（広報）▼引原隆士（情報基盤、図書館）