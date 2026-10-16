〈書評〉『相棒』鑑賞の「相棒」　『「相棒」大全』

◆書誌情報

『「相棒」大全25周年を迎えた傑作刑事ドラマ大研究』

太田省一著、星海社

2026年、1650円＋税



◆番組情報

『相棒 season25』

脚本 輿水泰弘ほか

監督 橋本一ほか

制作 テレビ朝日・東映

放送 10月21日～

テレビ朝日系列にて毎週水曜夜9時

（第1話は15分拡大スペシャル）



サスペンダーとオールバック、それに眼鏡が特徴的な、さながら英国紳士の男性が、ティーポットを高く持ち上げて紅茶を注ぐ──。こんな光景、一度はテレビで目にした方も多いのではないだろうか。警視庁の窓際部署・特命係を舞台に、「和製シャーロック・ホームズ」と呼ばれる天才刑事・杉下右京（演：水谷豊）と、その相棒の活躍を描く刑事ドラマ『相棒』は、2000年に2時間ドラマとして始まり、02年からは連続ドラマに。これまで24シーズンを数え、劇場版はスピンオフを含めて6本制作された。驚異的ともいえるこのドラマの歴史と特徴を非公式ながらまとめ上げたのが、本稿で紹介する『「相棒」大全』である。本書はまず、『太陽にほえろ！』（1972〜86）、『踊る大捜査線』（97〜）などの往年の刑事ドラマにも目配せした上で、『相棒』の特徴と刑事ドラマの文脈上の位置づけを論じる。とりわけ興味深いのは、『相棒』で繰り返しテーマとなる「正義とは何か」という問いを、現実社会の変化と繋げて論じた点だ。「一億総中流社会」から、日本は「勝ち組」「負け組」の言葉に代表される格差社会へと変化していく。その中で、著者は刑事ドラマも『太陽にほえろ！』のような絶対的正義の物語から、『相棒』のような「一つだけでない正義」の物語へ変容していったと論じる。著者の太田省一は大学院で社会学を専攻しており、ドラマ本編に留まらず、他の刑事ドラマ、それに現実社会とのリンクを丁寧に掘り下げる論じ方は、社会学の視座に起因するところがありそうだ。続いて話題に上がるのは、ドラマ世界を彩る数多の登場人物たち、それにその世界を構築する脚本家などのスタッフたちだ。『相棒』は複数脚本家制を敷いており、各脚本家が千差万別のエピソードを作り上げていく。本書ではそれぞれの脚本家の代表作や作風についても解説を加えており、脚本家に注目しがちな『相棒』ファンにとってはたまらない。ここからは各エピソードに関する論考だ。460話以上のエピソードの中から、著者選りすぐりの47話が紹介されている。ただ、この各話解説は本書の半分以上を占めるにもかかわらず、（結末を含めた）あらすじ紹介に終始し、著者独自の解釈や考察が添え物程度のエピソードも散見される。各話を未視聴の読者はネタバレを受けてしまう一方、視聴済みの読者にとっては、既知の内容を活字で辿り直すこととなる。書籍の前半部は新参者・玄人いずれも楽しめる内容だっただけに、後半部はターゲット層があいまいになってしまった印象だ。また、非公式本ゆえの難しさかもしれないが、本書は一部で誤記が見られる。例えば、小料理屋の女将・小出茉梨（演：森口瑤子）の名前を一部で「茉莉」と記しているほか、シーズン18～20で登場した内閣官房長官・鶴田翁助（演：相島一之）を「与党幹事長」と紹介している部分がある。各話解説でも人物名の間違いが何箇所かあり、膨大なエピソードを取り上げたゆえの校閲の難しさを感じさせる。無理に50話近く取り上げるよりも、1シーズン1話ほどを、社会背景に引き付ける著者ならではの視点でじっくり掘り下げてほしかったところだ。このように、本書は各話解説でやや物足りなさを覚える傍ら、ドラマ全体を論じた部分は読者の知識の多寡が理解に影響しないよう、丁寧に執筆されている。全く『相棒』を見たことのない方は、まず総論部分で登場人物の性格や交友関係を予習した上で、各論部分で紹介されるエピソードを何話か視聴し、書籍で復習するのがおすすめだ。最後にもうひとつだけ。折しも10月21日からは、現行の連続ドラマでは最長となる「シーズン25」が幕を開ける。『相棒』では初となる、内閣総理大臣と特命係の本格的な対峙、それに右京の初代／5代目相棒・亀山薫（演：寺脇康文）と関わりの深い国・サルウィンが物語の鍵を握るそうだ。何より、シーズン途中で相棒が薫から2代目相棒・神戸尊（演：及川光博）へ再交代するとの情報もあり、ファンの間に衝撃が走っている。もちろん本書では、特命係と政界、薫とサルウィンの関わり、尊の人柄やかつて特命係に身を置いていた理由についても触れている。来たるべき新シーズンに向けて、予習も復習もこの一冊にお任せだ。（晴）