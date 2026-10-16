京大 駐輪・放置禁止を掲示　西部・学生集会所周辺に

西部構内では

学生集会所周辺では

京大は9月11日、西部構内と学生集会所の周辺において、自転車の放置と特定の区域への駐輪を禁じる掲示を実施した。駐輪を禁じる掲示は、これまで学生らが駐輪場として扱ってきた区域に掲示された。京大によると、放置自転車の整理や駐輪ルールの適正化によるキャンパス環境の改善が目的だという。また、本紙の取材に対して京大生協や学生集会所協議会が、掲示に先立って京大に駐輪環境の整備を求めて申し入れをしていたことを明かした。京大は本紙の取材に対して、西部構内と学生集会所周辺の駐輪場所を公開した。それによると西部構内において駐輪が認められているのは、ルネと東大路通の間の駐輪場と、ルネと体育館の間の駐輪場のみ。ルネから東大路通に向かう斜めの通路やルネと課外活動棟の間の通路は駐輪が認められていない。京大は本紙の取材に対し「体育館とルネの間の駐輪場は、比較的多くの空きスペースがある」とし、この駐輪場の利用案内を進めていくという。学生集会所周辺については集会所北側とガレージ内の駐輪が認められている。本紙の取材に対し京大は、西部構内では緊急車両通行路への「無秩序な駐輪」や、大量の放置自転車が見られ、救命・消火活動などの妨げになる恐れがあると指摘。さらに、西部構内で常態化する「著しいキャンパス環境の悪化」は、景観や通行の安全性を損なっていると強調した。その上で今回の掲示は、放置自転車の整理や駐輪ルールの適正化を図る取り組みだという。なお、9月14日に実施された消防点検を念頭においた一過性の対策ではないという。今後、放置自転車と思われる自転車に対して調査用シールを貼付し、約1ヶ月後までシールが外されていない自転車を放置自転車として撤去するという。京大は、放置自転車の撤去で本来の駐輪機能を回復し、十分な駐輪スペースを確保するとともに、必要に応じた駐輪区画の見直しも検討しているという。西部構内に「ルネ」を置く京大生協は本紙の取材に対し、ルネ前の駐輪実態について「明らかに店内の客数よりも多くの自転車が停まっている」とした上で、「現在利用している組合員が利用しやすい状況ではない」「実際に組合員からも駐輪しづらいとの声をもらっている」と回答した。さらに今回、明らかに利用されていない自転車の移動を京大に求めたことを明かした。西部課外活動施設の関係団体で構成される西団連の幹事会は本紙の取材に対し、「西部構内の駐輪区域は十分に確保されていない時期がある」と述べた。また、掲示前に大学から通達がなかったとして「一方的な掲示に対して説明を求めたい」としつつも、「西部構内の美化については当局と連携して進めていきたい」と回答した。学生集会所の使用団体で構成される学生集会所協議会は本紙の取材に対し、今回の掲示は「集会所周辺の駐輪環境整備に向けて学生支援課へ相談・申し入れを行い、事前に調整および連絡を経た上で実施された」と明かした。協議会は集会所周辺の駐輪実態について、大量の放置自転車や残置物が「スペースを著しく圧迫している」とし、それらの撤去により「駐輪機能を回復させることが最優先だ」と述べた。その上で、学生のみでの撤去作業には法的手続きや労力の面で困難だとし、京大による今回の対応は「適切な措置であると認識し、協力して進めている」とした。集会所には約100名が居住する吉田寮新棟が近接する。寮自治会は本紙の取材に対し、「多数の放置自転車がある現状を問題視している」とした上で、「学生集会所協議会や吉田寮自治会のニーズや意向に合わせて対策を進めていくことが必要」と述べた。吉田寮新棟周辺は今回の掲示の対象になっていない。当該区域の駐輪の可否について京大は、吉田寮への新規入寮を認めていないことを理由に、回答を差し控えた。