立川康人新総長が就任　2年半でデパートメント制移行へ　総長選考 意向調査では3位

総長就任反対の声も

10月1日、第28代総長に立川康人氏が就任した。2日の就任式で立川氏は、国際卓越研究大学（卓越大）構想の実現に向けた構造改革を進めていく考えを示した。記者会見では、卓越大認定に伴うデパートメント制移行に触れ「大学全体で協力しながら、なんとか最初の2年半で実現する」と決意を語った。一方、総長選考の意向調査で3位の立川氏が就任したことを受け、1日には学生と教員が就任反対の声をあげた。立川氏は、京大工学部出身の63歳で、工学研究科長や副理事などを経て今年度から京大将来ビジョン担当副学長を務めていた。立川氏は教職員の意向調査で3位だったが、総長選考・監察会議が立川氏を総長に選出した。立川氏は選出結果に疑問を持つ人に向けて、「私の場合は3番目だったので、無理矢理に総長が進めていくのに疑問の声があがるのは当然」だとした上で、「多くの人の意見を聞いて協力しながら進めなければ合意を得られない」と述べた。京大は7月に卓越大に認定された。体制強化計画によると、29年4月までに教授をトップとした小講座制から部局の壁を超えた学術分野ごとの「デパートメント制」へ移行する。立川氏は6年の任期のうち、最初の2年半でデパートメント制へ移行し、その後の3年半で実際に運用していくとの見通しを示した。「部局長会議やワーキンググループで議論が進んでおり、デパートメントの実装段階に入っている」として、「議論の内容をできるだけ速やかに共有したい」と述べた。各デパートメントで必要な支援内容については「ボトムアップで提案してほしい」とした。また、卓越大認定による助成金で、事務を担うデパートメントオフィスの設置や全学での研究支援人材の増員が可能となり、教員がより多くの時間を研究に割けるようになると、期待を示した。コロナ禍以来、総長による定例記者会見は行われていない。学外への情報公開に関して、立川氏は記者の問いかけに対し、「卓越大に認定されたので、タイムリーに情報を出す必要があると認識している」として、記者との交流の方法を含めて新執行部で検討したいと述べた。新総長の就任を受け、10月1日、学生有志がクスノキ前で「総長就任反対アクション」を実施し、総長選考のプロセスや、卓越大認定に伴う学内の変革に懸念を示した。有志は、選考会議が意向調査で3位だった立川氏を総長に選出したことを批判した上で、学外者が半数を占める選考会議が総長を選出する仕組みも問題視した。また同日、複数の教員もクスノキ前に集まった。細見和之教授（人間・環境学研究科）は立川氏に対して「総長を辞任して総長選挙をやり直しましょう」と訴えるプラカードを掲げた。