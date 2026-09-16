映画評論 Season 2 第14回　映画におけるレズビアン表象の難しさ　『ナギダイアリー』

空間と音の風景

二組のゲイ、レズビアンたち

「腑に落ちなさ」について

監督・脚本 深田晃司

上映時間 110分

京都では京都シネマにて9月25日から公開予定



【寄稿】ミツヨ・ワダ・マルシアーノ 教育改革戦略本部特定教授『ナギダイアリー』は、山あいの小さな町に住む人々の日々の営みの記録である。地方で起こった彼らの葛藤が、映画を通して普遍化され、観客の情動へと繋がる。それが本作品の骨子だと言えなくもないけれど、そこで描かれるレズビアンの愛の表象が、私にはどうにも腑に落ちなかった。今回は、この「腑に落ちなさ」について考えてみたいと思う。岡山県の北東部、鳥取県との県境にある小さな町・奈義町が本作の舞台である。北部には那岐山が聳え、南部はなだらかな高原となっている。また、陸上自衛隊の日本原駐屯地とその演習場がある。そんな辺境にも関わらず、町には1990年代初頭にデザインされた立派な現代美術館（通称：Nagi MOCA）がある。原発誘致に伴うバブル経済効果と同様、奈義町にも自衛隊演習場に伴う経済バブルが存在することを、町の役場に務める井口（演：松山ケンイチ）が、「負の遺産」として語っている。このような奈義町のあらゆる風景が、本作品の物語世界を構築している。本作品は風景だけではなく、サウンドスケープ（音の風景）の組み立てにも長けている。作品の冒頭ではピアノを調律する音が響き、これから描かれようとする物語世界が、決して完璧ではないことを予兆させる。また、自衛隊の演習場から聞こえてくる実弾射撃訓練の爆音は、映画全体で通奏低音のように響き渡る。作中でテレビの画面を通して映し出されるロシアのウクライナ侵攻のイメージと相まって、ぼんやりとした不安を作品に付与している。このような風景や音によって構築された片田舎の中で、本作品は、二組のゲイ、レズビアンを登場させる。クィアシネマにありがちな、都会の喧噪の只中で葛藤するジェンダー・マイノリティたちとは異なり、一見普通の人々の生活や息吹を立ち上らせている。酪農と彫刻を生業とする寄子（演：松たか子）を、建築家の友梨（演：石橋静河）が訪れる。友梨は、すでに離婚した夫・マサトと、東京と台湾で長年にわたって共に仕事をしてきた過去を持ち、前夫は、他でもない寄子の実弟である。友梨は、寄子の彫刻のモデルをしながら、しばらく田舎暮らしを楽しむために奈義を訪れた。彫刻を作る過程で幾度となく繰り返される二人の会話からは、二人の生き方や考え方の違い、隠された事象——寄子がレズビアンであること。奈義に好きな人がいたが、優しく断られたことも含めて——が、観客に伝えられる。「もしかして、友梨さんは寄子さんの恋人ですか？」という中学生・圭太（演：藤原聖）の悪意のない質問が、二人のこれからの関係性の布石となる。圭太は、自衛官である父親の転勤に伴って奈義に移り住んできた。友達作りが苦手で内気な彼は学校へ行けず、引きこもっている。唯一の友人が同じクラスの春樹（演：川口和空）で、春樹の父親は先述した役場の井口だ。春樹の母親は、彼がまだ小さい時に死んでしまった。寄子は春樹を母親代わりとして見守りながら、長年絵画を教えている。以前から春樹のことが好きだった圭太は、ある日春樹と喧嘩した際、自分の想いを伝える。そして、春樹もその気持ちを受けとめる。18世紀のフランス・ブルターニュの孤島を舞台とした『燃ゆる女の肖像』（2019）は、貴族の娘エロイーズ（演：アデル・エネル）と、彼女の肖像画を描くことを命ぜられた女性画家マリアンヌ（演：ノエミ・メルラン）とが、絵画制作の過程をつうじて、心を通わせ、次第に恋に落ちていく様子を描いている。芸術を作る側も、被写体となるモデルも女性であり、フェミニスト映画理論で厳しく批判された「見る主体としての男性」と「見られる客体としての女性」というジェンダー力学の不均衡を内在化した構図を越えた、新しい視線のバランスが話題となった。『ナギダイアリー』を『燃ゆる女の肖像』と比較すると、前者では、レズビアンの「愛」がスクリーン上に描かれていない点に気付く。寄子は、春樹の亡くなった母親が好きだった。しかしその女性は、寄子ではなく井口を選んだ。ジェンダー・マイノリティになることを逡巡する女性の数は少なくない。寄子自身の言葉にもあったが、「特にこんな田舎では」声高に自分の性的指向を表現しない。いや、田舎に限った話ではないのが日本の実情だ。非異性愛を表明することに対して、社会の風当たりは思いのほか厳しい。本作品は、物語の終焉で、もう一つのレズビアン的愛の可能性を描いている。しかし、私にはそれが腑に落ちなかった。春樹と圭太が自転車に二人乗りをしながら、猛烈なスピードで坂道を駆け下りている。急に東京へ戻ることを決めた友梨が、それをタクシーの車窓から捉え、いきなり二人に向かって「行けえ！行けえ！」と狂ったように叫ぶ。そして次の瞬間、場面は寄子の工房へと移り、息を切らせて舞い戻った友梨は、「私を最後まで見ながら作って」と寄子を驚かせる。人間の可能性を感じる、心温まる終わり方ではあるが、わたしは腑に落ちなかった。これから二人の愛が始まるかもしれない。単なる二人の女性の友情で終わったとしても、それはそれで良い。しかし、これがレズビアン的愛の始まりなのだとすれば、あまりにも現実味がないのが物足りなかった。作中で描かれている「友梨」という人物には、ソレを選択するような要素が何も感じられなかったからだ。『ナギダイアリー』は、日めくりカレンダーを上手に取り入れながら、3月14日から19日までの奈義の人々の生活時間を刻む。僅か一週間足らずの物語の中には、複数のゲイ、レズビアンたちの愛が描かれている。私は本作品を見た後、腑に落ちないと感じると同時に一つの疑問にぶつかった。濱口竜介監督の『急に具合が悪くなる』（2026）にしても、本作にしても、どうして彼らは今、レズビアン的愛の可能性を描こうとするのだろうか。それも、彼女たちの愛の形を完全に退色した形で。読者の考えを是非伺いたい一作である。