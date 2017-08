4月7日、京都市勧業館みやこめっせで、2017年度学部入学式が行われた。今年度は10学部合わせて2930人の新入生が入学した。



山極総長は式辞で、昨年ノーベル文学賞を受賞したアメリカのシンガー・ソングライター、ボブ・ディラン氏の代表曲「風に吹かれて」の「 The answer is

blowin’ in the wind(答えは風に吹かれている)」という一節を自ら歌い、「大学には答えのまだない問いが満ちている。風に舞う答えを勇気を出してつかみとらねばならない」と語りかけた。(化)